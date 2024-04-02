Hurma çekirdeğini çöpe değil cüzdana atın! Bakın cüzdana koyulan hurma çekirdeği ne işe yarıyor… Özellikle de ramazan ayında çokça tüketilen hurma çekirdeklerini bir daha çöpe atmayacaksınız. Çekirdekleri çöp yerine cüzdanınıza koyduğunuzda bakın neler oluyor…

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Ramazan ayının gelişiyle birlikte iftar sofralarının olmazsa olmazları arasında ilk sırada hurma gelir. Güç, zafer, bereket ve inanç sembolü olan mukaddes bir yiyecek olan hurma kültürümüzde önemli bir yere sahiptir.

Sağlık açısından birçok faydası bulunan hurma aynı zamanda çekirdekleriyle de oldukça önemli bir yer tutuyor.

Halk arasında hurma çekirdeğinin atılmaması ve saklanması gerektiğine dair bir inanışta vardır. İşte, hurma çekirdeklerini çöpe atmak yerine cüzdanınızda saklarsanız nelere sebep olduğuna şaşıracaksınız.

İşte, cüzdana hurma çekirdeği koymak…

Hurma hem faydalı hem de kutsal bir meyvedir ve Peygamber Efendimizinde severek yediği bir meyve olarak bilindiğinden değerli görülmektedir.

İnanışa göre cüzdanda hurma çekirdeği taşımak bereket anlamına gelmektedir. Çekirdeği taşıyanların yokluk görmeyeceğine inanılır.