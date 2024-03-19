Hurma paketindeki plastik çubuk bakın neye yarıyor

ensonhaber.com
Hurma, Ramazan ayının simge lezzetlerinden biridir. Sahurda ve iftarda hurma tüketmek, İslam dünyasında oldukça yaygındır.
Ramazan gelince marketlerde yerini alan hurma paketleri, rafları süsler.
Hurma paketlerinde dikkat çeken bir "plastik çubuk" detayı yer almaktadır.
Bu çubuklar ne işe yarıyor diye merak ediyorsanız, yanıtı haberimizde...
Asıl amacı
Hurmaların arasına yerleştirilen plastik dal, gıda açısından herhangi bir değer taşımıyor.
Kimileri hurmayı yemek veya ikram etmek için kullanıldığını ifade ediyor.
Öte yandan bu çubuklar otantik bir hava katarak hurmanın doğal olduğuna da işaret ediyor.