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Hurma paketindeki plastik çubuk bakın neye yarıyor

Hurma paketindeki plastik çubuk bakın neye yarıyor Ramazan ayında market raflarında yerini alan paketli hurmaların içinde plastik bir çubuk yer alıyor. Görenlerin merak ettiği bu çubuklar bakın aslında ne işe yarıyor.