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Hyundai şovunu yaptı! En sevilen modelinde 75 bin lira… Bu fiyata bir daha bulunmaz

Hyundai şovunu yaptı! En sevilen modelinde 75 bin lira… Bu fiyata bir daha bulunmaz Otomotiv dünyasının öncü markalarından Hyundai, 2024 model bir araç sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir kampanya ile geldi. Fiyatları indirdi, duyan bayiye koşuyor… Son tarih 31 Ocak!