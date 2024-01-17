Hyundai şovunu yaptı! En sevilen modelinde 75 bin lira… Bu fiyata bir daha bulunmaz

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, yeni yılda otomobil tutkunlarını sıfır kilometre araç sahibi yapmak için başlattığı kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Hyundai, gerçekleştirdiği kapsamlı pazar araştırmaları sonucunda, Ocak ayında geçerli olacak şekilde bir kampanya oluşturarak sektöre enerji katmayı hedefliyor.
Başlatılan kampanya, Hyundai'nin en sevilen aracı olan 'Yeni İ20' modeli için özel olarak tasarlandı.
Sıfır araç sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bu kampanya, 2024 model 'Yeni İ20' sahibi olma şansı sunuyor.
Ocak ayı sonuna kadar geçerli olan bu kampanya, otomotiv piyasasında heyecan uyandırdı ve birçok otomobil tutkununu harekete geçirdi.
Duyan bayilere akın edecek
Hyundai, en sevilen modeli Yeni İ20 için dev bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında 75 bin TL indirim ve 6 ay sonra ödeme imkanı sizleri bekliyor.
İşte fiyat listesi
Kampanya hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.