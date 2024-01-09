IBAN üzerinden ödeme yapanlar dikkat! Sakın bu şekilde yapmayın… Banka sahibi olan milyonlarca vatandaş için kötü haber. IBAN ile ödeme yapanlar için uzamanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor…

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Birçok işletmenin son dönemde IBAN hesabı vererek ödemeler alması aslında birçok kişinin hiçte istemeyeceği o suça yol açabiliyor.

Uzamanlar bu ödeme yönetemi hakkında büyük zararlar doğurabilceğini vrgulayarak “Sakın IBAN üzerinden para” göndermeyin diyerek uyarıda bulunuyor.

Kara para aklama riski ile yüzyüze

Özelliklede kadınların uğrak noktalarından olan kuaförlerden utun giyim mağazalarına kadar birçok esnaf, komisyon ücreti nedeniyle IBAN üzerinden ödeme talep ediyor. Ancak, TÜKONED üyesi ve avukat Saadet Kartı, IBAN üzerinden ödeme yapmanın, kara para aklama veya uyuşturucu ticareti gibi suçlara aracılık etme riskini artırabileceğini vurguluyor.

IBAN üzerinden ödeme yapmayın…

Avukat Kartı, "IBAN üzerinden para göndererek, bilmeden de olsa suça ortak olabileceğinizi" belirtirken, bu yolla birlikte yapılan kara para aklama yöntemlerinden birine dikkat çekiyor.

Örnek verecek olursak, binlerce kişiye dağıtılan paralar, işletmeler aracılığıyla sisteme sokulabilir ve eğer işletmenin IBAN'ına para gönderirseniz, bu süreçteki bir aktör olarak suçlanabilirsiniz şeklinde uyarıda bulunuyor.

Banka hesabı olanlar dikkat…

Avukat kartı, özellikle online alışverişlerde IBAN'a ödeme yaparken dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, dolandırılma riskinin yüksek olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, IBAN üzerinden yapılan ödemelerin kartlı işlemlerde olduğu gibi tüketicinin kredi puanlarını artırmadığını ve bu nedenle tüketici avantajlarından yararlanılamayabileceğini belirtiyor.