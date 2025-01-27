IBAN’la para transferinde yeni sistem: Artık zorunlu olacak

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Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, bilişim suçları ve dolandırıcılık faaliyetlerinde ciddi bir artış yaşanıyor.

Bu tehditlerin önüne geçmek amacıyla, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde dijital suçlara yönelik yeni düzenlemeler getirilmesi planlanıyor.

Özellikle dijital mecralarda işlenen suçların sayısındaki artış, güvenlik ve adalet alanlarında yeni tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getirdi.

BANKACILIKTA YENİ GÜVENLİK ADIMI

Bankacılık işlemlerinde güvenlik, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte daha da önem kazandı. Son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına karşı bankalar, EFT ve havale işlemlerinde ekstra güvenlik önlemleri alacak.

Yeni düzenlemeyle, mevcut onay mesajlarına ek olarak ikinci bir kimlik doğrulama adımı da zorunlu hale getirilecek.

Yeni doğrulama sistemi, banka müşterilerinin güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Bu sistemle birlikte, kullanıcıların hesaplarına izinsiz erişim daha da zorlaştırılacak.