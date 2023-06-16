İBB duyurdu: YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran otobüs, metro, marmaray ücretsiz mi? Üniversite sınavına kısa bir zaman kala vatandaşların gündeminde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran İETT, otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? İşte detaylar...

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Sınava girecek olan adaylar için heyecan dorukta. Sınava saatler kala YKS ile ilgili araştırmalar da hız kazandı.

Yarın gerçekleşecek olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne 3 milyondna fazla aday katılacak.

YKS sınavı gündemde yerini alırken merak edilen konulardan biri de toplu taşımalar oldu. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) konu ile ilgili duyuru yaptı.

Peki YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 17-18 Haziran otobüs, metro, marmaray ücretsiz mi? İşte detaylar...

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, toplu taşımanın 17-18 Haziran 2023 tarihinde sınavın başlamasından 2 saat önce ve bitiminden 2 saat sonrasına kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Sınav belgeleri ve görevli belgeleri gösterilerek toplu taşıma ücretsiz olarak kullanılacak.