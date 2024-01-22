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İbn-i Sina önerdi: Eritip dizlerinize sürün, ne ağrı kalacak ne de tutulma...

İbn-i Sina önerdi: Eritip dizlerinize sürün, ne ağrı kalacak ne de tutulma... Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina, dayanılmaz diz ağrılarına karşı doğal bir çözüm önerisiyle yaklaşıyor. Modern kremlerin yerini alan bu yöntem, hem dizlerinizin tutulmasını önlüyor, hem de diz ağrılarını yok ediyor.