İbn-i Sina önerdi: Eritip dizlerinize sürün, ne ağrı kalacak ne de tutulma...

İbn-i Sina'nın yıllar önce önerdiği doğal malzemeler, bugün modern kremlerin yerini alacak kadar etkili ve sağlıklı çözümler sunuyor.
Geleneksel yöntemlerin ve doğanın sunduğu zengin kaynakların önemini vurgulayan İbn-i Sina, güzellik ve sağlık için doğal çözümlere olan ilgiyi artırıyor.
Tıp dünyasının öncü ismi İbn-i Sina, geleneksel mutfakta uzun yıllardır kullanılan özel bir yağı reçetesinde yazdı.
Bu geleneksel yağ, asırlar öncesinden günümüze ulaşan bir formülle kemik hastalıklarına birebir iyi geliyormuş.
Bu yağı eritip dizlerinize sürerseniz…
Uzun yıllardır geleneksel mutfaklarda lezzet katkısı ve sağlık faydalarıyla kullanılan kuyruk yağı, günümüzde hala popülerliğini sürdürüyor.
Mutfaklarda yemeklere lezzet katan ve sağlık alanında da kullanılan bu doğal yağın pek çok sırrı gün yüzüne çıktı.
İbni Sina'nın kemik düzelten yağı olarak adlandırdığı kuyruk yağı, eritilip dizlere sürüldüğünde olumlu etkiler sağlayabileceği belirtildi.
Ancak bu konuda daha fazla bilimsel araştırma yapılması gerektiği vurgulanıyor. Kuyruk yağının sağlık alanındaki potansiyeli, modern tıp dünyasının da dikkatini çekiyor.