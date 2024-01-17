İbn-i Sina’dan şifa bombası: Sarımsağı böyle tüketin, bakın ne oluyor

Orta Çağ İslam dünyasının ünlü hekimi İbn-i Sina'nın, "El-Kanun Fi't Tıbb" adlı eserindeki sağlık sırları günümüzde tekrar ilgi odağı oluyor.
İbn-i Sina'nın kitabında, dönemin emirleri, sultanları ve hükümdarlarının tedavisi için reçeteler yazdığı biliniyor.
Bu reçeteler arasında sarımsağın sağlığa olan güçlü etkilerinden detaylı bir şekilde bahsettiği ortaya çıktı.
Sarımsağın faydalarına dair bilgileri aktaran İbn-i Sina, bu mucizevi besinin diş ağrılarına karşı etkili bir çözüm sunduğunu ifade etti.
Meğer sarımsağı bu şekilde tüketmen gerekiyormuş…
Sarımsağı bu şekilde tüketin!
Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina, asırlar önceki reçetesinde sarımsağın sağlığa olan faydaları hakkında bilgi verirken, sarımsağı pişirip yenmesi gerektiğini vurguluyor.
Sarımsağı pişirip ağızda gargara yapmak, diş ağrılarına çok iyi geliyor.
Ayrıca sarımsak, bal ile karıştırıldığında da mucizevi etkiler yaratıyor. Sarımsak ve bal, balgamı söküp atıyor.