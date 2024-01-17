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İbn-i Sina’dan şifa bombası: Sarımsağı böyle tüketin, bakın ne oluyor

İbn-i Sina’dan şifa bombası: Sarımsağı böyle tüketin, bakın ne oluyor İbn-i Sina asırlar önce kitabında yazmıştı. Tam bir doğal antibiyotik olan sarımsağı bu şekilde tüketirseniz, ne diş ağrısı kalıyor ne diş eti sorunları...