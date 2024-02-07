İbrahim Saraçoğlu mucizenin tarifini verdi! O ağacın yaprağı kireçlenmeyi 1 ayda geçiriyor… İbrahim Saraçoğlu kemik kireçlenmesi yüzünden çekilen ağrıları bir ayda önleyecek olan doğal tarifi verdi. Meğer o ağacın yaprağı ağrıların şifasıymış…

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Kireçlenmeye bağlı olarak, eklemlerde oluşan ve uyutmayan ağrılar için o ağacın yaprağı ile yapılan doğal formül 1 ayda ağrı diye bir bırakmıyor.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kemik kireçlenmesi yaşayan kişilere şifa olacak çınar yaprağı tam bir kireçlenme karşıtı.

Çınar ağacı yaprağının bilinen en önemli özelliği ağrı kesici etkisidir.

Pek çok rahatsızlığı gidermede doğal bir yöntem olarak kullanılan çınar yaprağı 1 ayda ağrıların kökünü kazıyacak.

Kireçlenmeyi önlemenin doğal formülü

Özellikle çınar yapraklarının düz yapraklı olanlarının tercih edilmesini vurgulayan Saraçoğlu, yaprakların üzerinde beş adet yarık olanlarının daha sağlıklı olduğunun altını çiziyor.

Saraçoğlu’nun kireçlenme karşıtı olarak verdiği formülde, 2 adet taze çınar yaprağını 10 gün güneşte kurutmanın önemli olduğunu aktarıyor.

Mucize formülün hazırlanışı

-Bir bardak içme suyunu tencerede kaynatın.

-Çınar ağacı yapraklarını kaynayan suyun içine ilave edin.

-Bu karışımı yaklaşık 1 dakika kadar kaynatın.

-Daha sonra ocaktan çekerek karışımı ılımaya bırakın.

-Hazırladığınız kürü uyumadan önce bir fincan olacak şekilde tüketin.

Saraçoğlu düzenli olarak tüketildiğinde kireçlenme şikayetlerini azaltmada etkili olan çınar yaprağı aynı zamanda en doğal antidepresan olduğunu da vurgulamıştır.

Çınar yaprağının faydaları

Çınar yaprakları çayı, suyu veya yağı; bedeninizdeki ağrıyı dindirir.

Cildinizdeki hücreleri yenileyerek, nem dengesini korur.

Ağız içi kokularını ve bakterilerini yok eder.

Yaralı ve yanık bölgeye uygulandığında lekeleri temizler.

Ödem attırır.

Bağırsaklarınızı rahatlatır.

Kemik sağlığınızı korur.

Kanda oluşan iltihapları yok eder.