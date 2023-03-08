İç çamaşırına Nioli yağı sürmenin faydaları Vajinal enfeksiyonların doğal ilacı Nioli yağını, külot ve sütyenlerinize damlatarak sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Peki, Nioli yağı nedir, nasıl kullanılır? Nioli yağı faydaları nelerdir? İşte kadın sağlığında Nioli yağı...

Aromaterapi yağları, alternatif tıp meraklılarının sıklıkla elinin uzandığı tedavi yöntemleri arasındadır. Bin bir derde deva olan esansiyel yağlar, ilaçları rafa kaldıracak etkilere sahiptir.

Son günlerde oldukça revaçta olan bir yağdan bahsedeceğiz: Nioli yağı...

Nioli yağı nedir ve faydaları nelerdir inanılmaz bir şekilde merak ediliyor. Aktarların kapısını aşındıran binlerce kişi, Nioli yağı almak için birbiriyle yarışıyor.

Özellikle kadınlar, genital bölge sağlığı için Nioli yağını rutin bakımları arasında koydu bile.

Nioli yağının en önemli faydası, vajinal enfeksiyon tedavisinde bir numaralı doğal ilaç olmasıdır.

Jinekologların bile tavsiye ettiği Nioli yağı , aynı zamanda genital akıntı, mantar, kötü koku gibi sorunları çözmeye yardımcı olmaktadır.

Peki Nioli yağı nedir, nasıl kullanılır? Vajinal hastalıklar için Nioli yağı ne işe yarar? İşte merak edilenler...

Nioli yağı nedir?

Nioli, anavatanı Yeni Koleyenda ve Avusturalya bölgesi olan 20 – 25 metre yüksekliğe ulaşabilen bir ağaç türüdür.

Yapraklarında bulunan kalıcı kokular ve kâğıda benzeyen yumuşak dokudaki kabukları farklı amaçlarla kullanılmasını sağlar

"Nioli yağı, Melaleuca quinquenervia ağacının yapraklarından buhar distilasyon yoluyla elde edilen yağdır.

Nioli yağı nasıl kullanılır?

Nioli yağı kozmetikte de sıkça kullanıldığından vücut losyonları ile karıştırılarak kullanılabilir. Nemlendiricinize damlatarak sürebilirsiniz.

Ağız yaraları ve boğaz şişliği için gargara suyuna damlatılarak kullanılabilir.

Ayak mantarı, tırnak mantarı ve nasır şikayetlerinde sıcak su içine birkaç damla damlatılabilir.

İç çamaşırına Nioli yağı sürmenin faydası

Nioli yağı, vajinal enfeksiyonu önlemede, vajina florasını düzenlemede inanılmaz önemli bir yağdır.

Vajinal kaşıntı, akıntı, kötü koku gibi şikayetlerle savaşır. İç çamaşırı yıkanırken çamaşır makinasının yumuşatıcı gözüne birkaç damla nioli yağ damlatılabilir. Yağ doğrudan iç çamaşırına da damlatılabilir. Bu biçimde 1-2 damladan daha fazla kullanımı yeterlidir.