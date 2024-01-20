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Icardi geri döndü! Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Icardi geri döndü! Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Liderlik için savaş veren Galatasaray, Trabzonspor’a konuk olacak. Maçın detayları ve Icardi’nin sakatlık sonrası durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor.