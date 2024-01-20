Icardi geri döndü! Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında zirve mücadelesine sahne olacak bir karşılaşma heyecanla bekleniyor. Ligdeki çıkışını sürdüren Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.
İki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde taraftarlar ve futbolseverler büyük bir heyecan içinde.
Sarı-kırmızılı ekip, 20 müsabakada elde ettiği 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 51 puan topladı ve lider Fenerbahçe'nin sadece 2 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti.
Trabzonspor ise 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 37 puan topladı ve 3. sıraya yerleşti.
Karşılaşmanın detayları ve heyecanıyla birlikte merak edilen bir diğer konu ise Mauro Icardi'nin oyuna katılıp katılmayacağı.
Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman?
Papara Park’ta oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçı 21 Ocak 2024 Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
Mauro Icardi oynayacak mı?
Arjantinli yıldız Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir forma giymiyordu. Takımıyla ilk antrenmanına katıldı.
Bugün yapılacak olan son antrenmanda alınacak kararla birlikte, Icardi'nin Trabzonspor maçının kadrosunda yer alıp alamayacağı belirlenecek.