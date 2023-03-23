İFTAR DUASI | Oruç nasıl açılır? Peygamber Efendimiz'in iftar duası okunuşu ve anlamı! On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti de başlamış oldu. Orucunu açarken dua okumak isteyen vatandaşlar iftar duasını araştırmaya başladı. İşte Peygamber Efendimiz’in iftar duası okunuşu ve anlamı…

Bolluk ve bereketin sembolü olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte İslamiyet’in Müslümanlara farz kıldığı oruç ibadeti de başladı.

Güneşin doğuşundan batışına kadar bir şey yiyip içmeyecek olmanın yanı sıra oruç dışında diğer ibadetlere de daha fazla önem veriliyor.

İlk iftarını bugün yapacak olan oruç tutan vatandaşlar orucunu nasıl açacağını ve hangi duayı okuyacağını araştırıyor.

Peki, oruç nasıl açılır? Peygamber Efendimiz iftarda nasıl dua ederdi? İşte iftar duası okunuşu ve Türkçe anlamı…

Oruç nasıl açılır?

Oruç, akşam ezanı okunmasıyla birlikte su, hurma veya zeytin tercih edilerek açılır. Ateşte pişmiş yiyecek ve içeceklerle açılmaması tavsiye edilmiştir.

İftar duası okunuşu

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İftar duası anlamı

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"