İftar sofraları için en pratik çıldır köfte tarifi! Çıldır köfte nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

Ekranların sevilen programlarından Gelinim Mutfakta'da yapılan çıldır köfte tarifi merak ediliyor. Lezzeti ve görünümüyle dikkat çeken köftenin evde pratik şekilde nasıl hazırlandığı sorgulanıyor. Ramazan sofralarına lezzet katan çıldır köfte tarifini sizin için derledik. İşte tarifi ve malzemeleri...
Çıldır köfte malzemeleri neler?
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet Ramazan pidesi
Köfte için malzemeler;
500 gr. kıyma
Karabiber
Kuru kekik
3 dilim ekmek içi
Tuz
Sosu için malzemeler;
3 adet domates
1 adet defne yaprağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Tuz
1 su bardağı et suyu
Yoğurt için malzemeler:
4 diş sarımsak
2 su bardağı süzme yoğurt
Püresi için malzemeler:
Tuz
Beyaz biber
4 adet patates
2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı süt
Bir tutam muskat rendesi
Çıldır köfte tarifi!
Öncelikle pide için tereyağını bir tavada eritmelisiniz. Sonrasında içeerisine küp doğradığınız pideleri ilave edin ve hafif çevirin. Patates püresi için de elinizdeki patatesleri soyup küp küp doğrayın ve sonrasında bunları haşlayın.
Haşlanmış olan patatesleri bir patates ezici vasıtasıyla ezin. Bunun içerisine, tuz, muskat rendesi, beyaz biber ilave edin ve iyice karıştırın. Köfte harcı için de karıştırma kabına kıyma ekleyin. Ayrıca parçalayıcıdan geçirmiş olduğunuz ekmek içi, tuz, karabiber ve kuru kekiği alıp yoğurmaya devam edin.
Köfte harcını yağlı kağıda ilave edin. İki yağlı kağıt arasında tavanızın boyutuna göre bir merdane desteğiyle açmalısınız. Sonrasında tavanızı ısıtın ve köfteyi tavanıza alarak pişirin.
Domates sosu için de sos tavasına zeytinyağını ekleyin ve bunu ısıtın. İçerisine ince doğranmış soğan ve sarımsakları beraber ilave edin, karıştırın. Rendelenmiş şekildeki domatesleri ilave edin ve bunları da karıştırın. Tuz ekleyin, defne yaprağı ve et suyunu ilave edin, kaynatın.
Sunum için de patates pürenizi servis edeceğiniz tabağa yaymalısınız. Ayrıca üzerine pideleri ilave etmelisiniz. Hazırlamış olduğunuz domates sosunun birazını pidelerin üzerine serperek gezdirin.
Pişirmiş olduğunuz köfteyi pidelerin üzerine ekleyin. Sonrasında üzerine yoğurdu da ilave edin. En üst kısma ise domates sosundan serperek gezdirin. Çıldır köfteniz hazır. Afiyet olsun!