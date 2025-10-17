İhale tamamlandı: İşte borsadaki 5G hisseleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

16 Ağustos 2025’te Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 5G ihalesi süreci resmî olarak başlatıldı.

Bakan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin Ekim 2025’te yapılacağını duyurdu.

İhale, 16 Ekim 2025 tarihinde düzenlendi.

Mobil işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti vermeye başlaması planlanıyor.

İhale kapsamında 700 MHz ve 3,5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans tahsis edilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen ihalede, 2 frekans bandında toplam 11 paket için kıyasıya rekabet yaşandı.

İHALE SONUÇLARI

Mobil Elektronik Haberleşme Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi (5G İhalesi) sonuçlandı.

İhaleye katılan şirketler arasında Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ yer aldı.

Turkcell, 1 milyar 224 milyon dolarla ihalenin en yüksek teklifini veren firma oldu. Türk Telekom 1 milyar 94 milyon dolar, Vodafone ise 627 milyon dolar ödedi.

16 Ekim 2025 itibarıyla Turkcell hisseleri %2,61 artışla 98,25 TL’ye kadar çıkarak yatırımcıların dikkatini üzerine çekti.