İhbar süresi nedir, kaç gün? İşçi ihbar süresi hesaplama 2023 İşten ayrılırken söz konusu olan "ihbar süresi" nedir ve nasıl hesaplanır merak ediliyor. İşçi-işveren arasındaki hassas bir nokta olan ihbar süresi genellikle 15 gün oluyor. İşte ihbar süresi hakkında detaylar...

İşe giriş prosedürleri olduğu gibi, ayrılırken de bazı durumlar söz konusudur. Özellikle uzun yıllar çalıştığınız bir yerden, pat diye ayrılamayabilirsiniz.

İşten çıkmayı düşünenlerin önüne gelen "ihbar süresi" nedir ve nasıl hesaplanır merak ediliyor.

İhbar süresi bitmeden işten çıkış yapılmadığından, kaç gün sürdüğü de önemli bir konu.

"Bildirim" manasına gelen ihbar, işveren ve işçi haklarını koruyor.

Peki, ihbar süresi nedir? İhbar süresi kaç gündür? İhbar süresi nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

İhbar süresi nedir?

İhbar süresi, bir iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, taraflardan birinin diğer tarafa işten ayrılma veya çıkarma niyetini bildirmesi için önceden belirlenmiş süredir.

Bu süre, çalışanların işten ayrılmadan önce işverenlerine uygun bir süre tanıması ve işverenlerin de çalışanlarına işlerini kaybetme riski olmadan yeni iş bulma şansı vermesi amacıyla yasal olarak belirlenmiştir.

İhbar süresi, çalışanın çalıştığı süreye, çalıştığı sektöre, pozisyona ve işverene göre değişebilir.

İhbar süresi kaç gün?

Belirli süreli iş sözleşmeleri, sürelerinin sonunda kendiliğinden sona erer. Bu sebeple ihbar süresi aranmaz.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde ise, çalışanın hizmet verdiği sürelere göre İş Kanunu'nda ihbar süreleri belirtilmiştir.

İhbar süresi çalışanın hizmet süresine göre değişmektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 17'nci maddesi hükmüne göre;

İşe giriş tarihinden 6 aya kadar hizmet: 14 gün,

6 aydan 18 aya kadar hizmet: 28 gün,

18 aydan 36 aya kadar hizmet: 42 gün,

36 aylık hizmet ve sonrasında: 56 günlük ihbar süresi geçerlidir.