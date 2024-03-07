İkinci ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil ile bayram tatili birleşecek mi?

İlk ara tatili kasım ayında yapan milyonlarca öğrenci, yılın ikinci ara tatili hakkında aramalarına hız kazandırdı.
2. dönem ara tatil tarihleri gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.
Bilindiği üzere 15 günlük sömestr tatili 5 Şubat 2024 tarihinde sona erdi. İkinci döneme başlayan öğrenciler ikinci ara tatil tarihlerini araştırıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci ara tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu.
Peki okullar ikinci ara tatile ne zaman girecek? İşte merak edilen o tarih...
İkinci ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihlerinde uygulanacak.
Ara tatil ile bayram tatili birleşecek mi?
İkinci ara tatilin gerçekleştirileceği tarihler aynı zamanda Ramazan bayramı tatiline denk geldiği için ikinci ara tatilin 2024 yılında uygulanmaması bekleniyor.