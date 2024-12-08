İktidarı sürpriz oldu! Beşar Esad'ın asıl mesleği bakın neydi; Eğer abisi ölmeseydi...

Yağmur Dinç

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'a girmesiyle Beşşar Esad rejimi sona erdi.

61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler, Şam'ın kontrolünü geçirdikten sonra, devlet televizyonunda yaptıkları açıklama ile Esad yönetimini tamamen bitirdiklerini duyurdu.

Esad, Suriye iç savaşının simge ismi haline gelmişti.

Aslında liderlik için yetiştirilmemişti ama ağabeyinin ölümü onun hayatının akışını değiştirdi.

Ağabeyi yerine iktidara o geçmek zorunda kaldı.

Beşar Esad'ın asıl mesleği ise bakın ne olacaktı...

ASLINDA DOKTORDU

Beşşar Esad üç çocuklu ailenin ikinci çocuğuydu. 11 Eylül 1965’te Şam’da dünyaya gelen Esad, Arap Fransız okuluna gitti.

Hem Fransızca hem İngilizce öğrendi.

Ardından Şam Üniversitesinde tıp okudu. Göz doktoru oldu. Şam’da bir askeri hastanede çalışmaya başladı.

1992’de tıp eğitimini sürdürmek için Londra’ya gitti.

1994’de ağabeyi Basil trafik kazasında hayatını kaybetti. Baba Esad yeni halef olarak Beşşar Esad’ı seçmek zorunda kaldı.

Devlet propagandası kısa süre içinde Beşar'ın imajını “kitlelerin umudu” olarak yükseltmeye başladı ve onu Esad rejiminin yönetimini sürdürmek üzere Suriye'nin başındaki bir sonraki kişi olarak olarak hazırladı.[