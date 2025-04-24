İlginç illüzyon: Görseldeki kadını gören çıkmadı! 100 kişiden 1'ine denk geliyor...

Yağmur Uçar

Optik illüzyonlar, monoton rutininizden kurtulmanın ve beyninizi bazı eğlenceli aktivitelerle meşgul etmenin harika bir yoludur.

Bu görüntüler, aradığınız gizli nesnelerin aslında orada olmadığını düşünmesi için beyninizi kandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu, beynimizin bilgiyi nasıl depoladığı ve yakaladığı nedeniyle olur. Beynimiz, boşlukları zaten mevcut olan bilgilerle doldurmak için tasarlanmıştır. Bu, bir nesneyi tespit etmeyi zorlaştırır.

Böyle bir bulmaca internetin favorisi haline geldi.

Bu optik illüzyon Reddit'te yayınlandı ve bir kaya görüntüsü taşıyor. Bu kayaların arasında gizlice saklanan bir kadın var.

Saklanan kadını bulma şansı var mı?

Daha çok deneyin, gözünüzün önünde.

İşte bazı ipuçları:

Her seferinde görüntünün bir bölümüne odaklanmaya çalışın.

Yakınlaştırmaktan veya uzaklaştırmaktan korkmayın.

Tamam, işte önemli bir ipucu: Kadının şapkasını aramaya çalışın.

Onu buldun mu?

Çabuk! Zaman bitmek üzere.

3… 2… ve 1!

Kadın, görüntünün ortasında, yeşil çalıların yanında oturuyor. Yakınlaştırın ve onu bulacaksınız.