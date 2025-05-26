İlhan Şeşen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İlhan Şeşen neden vefat etti?

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İlhan Şeşen, Türk müziğinin ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biri olarak tanınan müzisyen, şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncudur.

18 Haziran 1948'de Manisa'da dünyaya gelen İlhan Şeşen 26 Mayıs 2025'te, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanser ile savaşan ünlü sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlhan Şeşen'in vefat haberi ailesi tarafından sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Vefat haberinin ardından İlhan Şeşen hakkında aramalar hız kazandı. İlhan Şeşen'in merak edilenlerini sizler için derledik.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şeşen, yaklaşık 10 yıl serbest avukatlık yapmıştır.

Ancak müziğe olan tutkusu ağır basmış ve 1983 yılında yeğenleri Burhan ve Gökhan Şeşen ile birlikte Grup Gündoğarken'i kurmuştur.

Müzik hayatına 1968 yılında dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak başlayan Şeşen, 1971'de "Kavga" adlı ilk 45'liğini çıkarmıştır.

Grup Gündoğarken ile başlayan müzik kariyerine solo albümleriyle devam etmiş ve "Neler Oluyor Bize", "Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda", "Sarılınca Sana" gibi eserleriyle müzikseverlerin beğenisini kazandı.

İlhan Şeşen, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon programları hazırlayıp sunmuş ve dizi oyunculuğu yapmıştır.

TRT'de "Gençler Haklı" programını hazırlamış, özel bir kanalda ise "Arka Pencere" programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmiştir. Ayrıca "Aliye" ve "Cesur Kuşku" gibi dizilerde rol almıştır.