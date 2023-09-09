İlk milli maçta ilk golünü attı! Bertuğ Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bertuğ Yıldırım'ın kariyeri A Milli Futbol takımımızın Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımımıza beraberliği getiren golü kaydeden Bertuğ Yıldırım hakkında aramalar hız kazandı. İşte Bertuğ Yıldırım'ın merak edilenleri..

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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Eskişehir'de Ermenistan ile karşılaştı.

Gruptaki 5. maçına çıkan millilerimiz Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada Dashyan'ın attığı gol ile 1-0 geriye düşen milli takımımız 88. dakikada Bertuğ Yıldırım'ı attığı gol ile maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Genç oyuncumuz Bertuğ Yıldırım attığı golden sonra sosyal medyada gündeme geldi. Bertuğ Yıldırım A milli forma ile çıktığı ilk maçta ilk golünü kaydetti.

Milli futbolcunun kariyeri merak uyandırdı. Milli takımımıza beraberliği getiren golü kaydeden Bertuğ Yıldırım hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, kimdir Bertuğ Yıldırım? İşte merak edilen kariyeri..

Bertuğ Yıldırım kimdir?

Bertuğ Yıldırım 12 Ocak 2002 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola 2013 yılında Sarıyer altyapısında başlayan Bertuğ Yıldırım 2013-2018 yılları arasında Sarıyer altyapısında forma giydi.

Profesyonel kariyerine 2018 yılında Sarıyer forması ile başlayan Bertuğ Yıldırım 2021 yılına kadar burada forma giydi.

3 Haziran 2021'de Hatayspor'a transfer olan Bertuğ Yıldırım ilk maçına 14 Ağustos 2021'de Hatayspor'un Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta çıktı.

Hatayspor formasıyla ikinci sezonunda 17 resmi maçta forma giyen Bertuğ Yıldırım, bu maçlarda 4 gol atıp 2 de asist yaptı.

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin ardından Hatayspor ligden çekilme kararı aldı. Bu karar sonrası Hatayspor futbolcuları diğer takımlara kiralık olarak verildi.

Bertuğ Yıldırım 17 Şubat 2023 tarihinde Antalyaspor'a kiralandı. Antalyaspor'da 13 maçta forma giyen Bertuğ Yıldırım 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in "Yerli Haaland" benzetmesi yaptığı genç futbolcu geçtiğimiz haftalarda Avrupa'ya transfer oldu.

Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bertuğ Yıldırım, 29 Ağustos 2023 tarihinde 5 milyon Euro transfer bedeli ile Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer oldu. Milli futbolcumuz Rennes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.