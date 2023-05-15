İlk seçimde oy kullanmayan ikinci turda oy kullanabilir mi? İşte oy kullanma şartları! YSK'nın açıklamasıyla seçimde ikinci tur kesinleşti. İlk turda oyunu kullanmayan vatandaşlar, "İkinci turda oy kullanabilir miyim?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmayanlar ikinci turda oy kullanabilir mi?

2023 Genel seçimleri ile ilgili detaylar gündemde yerini koruyor. Seçimlerin tamamlanmasının ardından seçim sonuçları kesinleşti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun açıklamasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur kesinleşti.

Milyonlarca vatandaş 28 Mayıs 2023 Pazar günü bir kez daha oy kullanacak. İkinci turda 18 yaşına giren 50 bin kişi daha sandık başına geçecek.

Seçimin ikinci tura kalmasıyla ikinci turda neler olacağına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Oy kullanma şartları da bu konular arasında yer alıyor.

İlk turda oy kullanmayan vatandaşlar, ikinci turda oy kullanma hakkının olup olmadığını merak ediyor.

Peki ilk seçimde oy kullanmayan vatandaşlar ikinci turda oy kullanabilir mi? İşte oy kullanma şartları...

İlk turda oy kullanmayan ikinci turda oy kullanabilir mi?

İlk turda oy kullanmayan seçmenler, ilk turdaki seçmen bilgileriyle ikinci turda oy kullanabilirler.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

- 18 yaşı doldurmayan kişiler,

- Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

- Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

- Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

- Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz