İlk vaka görüldü! Şap virüsü nedir, nasıl anlaşılır? Türkiye'de çeşitli illerdeki hayvanlarda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edildi. Endişe yaratan virüse dair bilgiler araştırılıyor. Peki, şap virüsü nedir? Şap virüsü nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Türkiye'de şap alarmı...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yürütülen çalışmalar neticesinde, SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edilmiştir." denildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çift tırnaklı hayvan hareketlerinin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu. Tedbirlere uymayanlara 46 bin 159 Türk Lirası idarî para cezası verilecek.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, ''Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır" ifadeleri kullanıldı.

Çift tırnaklı hayvanlarda görülen şap hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir sorgulanmaya başladı.

Şap hastalığı; yüksek ateşle, ağızda ve tırnaklar arasında kabarcıklar oluşmasıyla belirlenir ve bulaşıcıdır. Genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır.

Peki, şap hastalığı nedir, nasıl yayılır ve belirtileri neler? İşte detaylar...

Şap virüsü nedir

Şap virüsü, çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur.

Hayvanlar, havadaki virüsü teneffüs etmesi ya da şap virüsü bulaşmış olan sudan içmeleri sonucu bu hastalığa yakalanabilir.

Fare, kuş, yılan, kaplumbağa, araçlar, aletler, tarım ürünleri gibi taşıyıcılarla da bulaşır.

Virüs çevre şartlarına öyle dayanıklıdır ki;

Yapağıda 24 gün, sığır derisinde 4 hafta, samanda 15 hafta, kepekte 20 hafta, toprakta 4 hafta, kuru ot ve danede 5 ay süreyle bulaşma yeteneğini koruyabilmektedir.

Hayvanlarda şap belirtisi

Yüksek ateş, donuk ve cansız bakışlar, ağız, dil ve dudaklarda yaralanmalar, salyalı ağız, titreme, diş etlerinde hassasiyet ve kabarcık oluşumu, süt veriminde azalma, ağır vakalarda tırnak düşmesi.

Tedavisi

Şap hastalığının tedavisi için uygulanan 3 ana yöntem vardır. Bunlar; kesim, karantina ve aşılamadır.

Süt sağılan hayvanların ise meme temizliğine, sağma makinelerinin ve el temizliğine, aynı zamanda hayvanların ayak temizliğine dikkat edilmelidir.