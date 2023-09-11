İlkokullarda sınav kaldırıldı mı? 1.,2.,3. 4'üncü sınıflara sınav yok mu? İşte yeni not sistemi... 2023-2024 eğitim yılına dair alınan kararlardan biri de ilkokullara ilişkin oldu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, ilkokullarda sınav yapılmayacak mı? 1.,2.,3. ve 4'üncü sınıflarda sınav kaldırıldı mı? İşte detaylar...

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2023-2024 eğitim öğretim yılı, 11 Eylül Pazartesi itibarıyla başladı.

Yeni dönem maratonuna giren öğrenciler, öğretmenler ve veliler MEB'den gelen her açıklamayı pürdikkat takip ediyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ilkokullarda değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 1. sınıf, 2. sınıf, 3.sınıf ve 4.sınıf öğrencilerini ilgilendiren karar yayımlandı.

Buna göre, ilkokullarda artık sınav yapılmayacak.

İlkokullarda sınav kaldırıldı mı? 1.,2.,3. 4'üncü sınıflara sınav yok mu? soruları milyonların araştırma konusu oldu.

İşte MEB sınav kararı...

İlkokullarda sınav kaldırıldı mı?

Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda değerlendirme artık sınavla yapılmayacak. Yani ilkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırıldı.

Ortak sınav sistemine de dahil olmayan bu kademedeki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenleri tarafından sürekli olarak yapılacak.

Notlandırma

Not verme, bu takip sonucu ortaya çıkan değerlendirmelerle, süreç odaklı yapılacak.

Öğrenciler, katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek.

İlkokullarda öğrencilerin Türkçe doğru ve güzel kullanımını geliştirmesi amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçlar kullanılacak.