İllüzyon testi: Deniz kabuklarını tarayın ve gizli emojiyi bulun

Optik illüzyonlar, algınızı zorlayan ve gözlem becerilerinizi test eden, akıl almaz görüntülerdir. Bu zorluklar bilim adamlarının beynimizin görsel bilgiyi nasıl işlediğini anlamalarına yardımcı olur.
Yukarıda paylaşılan görselde okuyucuların karşısına bir deniz manzarası sunuluyor.
Piknik sahnesinde sahte bir kabuk saklanıyor.
Buradaki okuyucular için zorluk, sahte deniz kabuğunu 6 saniyede tespit etmektir.
Bu meydan okumayla gözlem becerilerinizi test edin.
Zamanınız şimdi başlıyor!
Resmi dikkatlice kontrol edin.
Sahte kabuğu yalnızca en dikkatli okuyucular keskin gözleriyle fark edebilecektir.
Bunu fark ettiniz mi?
Görüntünün tüm alanlarını dikkatlice tarayın.
Ve…
Süre doldu.
Sahte kabuğu fark eden okuyucular en iyi gözlem becerisine sahiptir.
Bazılarınız bunu şimdiye kadar fark edemiyorsa, aşağıdaki çözüme göz atın.