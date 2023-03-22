İmsak ne demek? Sabah ezanı ve imsak farkı nedir? Bakara 187. ayet... Ramazan'a kavuşan Müslümanların gözü imsakiyede. İmsak vakti, sahurun bittiği vakit olarak biliniyor. O esnada okunan sabah ezanıyla birlikte "imsak ve sabah ezanı aynı şey mi" sorusu merak konusu oluyor. Peki, imsak ne demek? İmsak ve sabah ezanı farkı nedir? İşte imsak vakti hakkında bilgiler...

İslam alemi, 22 Mart Çarşamba gecesi itibarıyla Ramazan-ı Şerif'e kavuşacak.

30 gün boyunca sahur ve iftar yapacak olan Müslümanların gözü kulağı ezan vakitlerinde olacak.

Oruç tutacak olanlar, gece kalkıp sahur niyetiyle yemeklerini yiyecek. Yemek işi ise imsak vakti ile son bulacak.

İmsak vakti, hem kelime anlamıyla hem de sabah ezanı ile arasındaki fark ile merak konusu oluyor.

Sabah ezanının okunduğu an imsak vakti midir, İmsak ile sabah ezanı aynı mıdır, farkı nedir, sabah ezanı imsaktan sonra mı okunur, gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor.

Peki, imsak ne demek? İmsak ve sabah ezanı farkı nedir? İşte detaylı bilgiler...

İmsak ne demek

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir.

İmsakın zıttı iftardır.

İmsak vakti nedir

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır:

“(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

İmsak ve sabah ezanı farkı

Sabah ezanı en çok karıştırılan vakittir. Çünkü imsak ve sabah ezanı farklı saatleri kapsar.

İmsak vakti gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır.

İmsak ile sabah ezanı arasındaki zaman dilimi saat farkına ve mevsimlere göre değişir. Sabah ezanı genelde imsak vaktinden 30 ila 45 dakika sonra olunmaktadır.

Sabah namazı ise sabah ezanından sonra güneş vaktine kadar kalınabilir.

İmsak girince sabah namazı kılınır mı?

İmsak vaktinin girmesi demek sabah namazı vaktinin de geldiğini gösterir. Dolayısıyla imsak girince namaz kılınabilir.