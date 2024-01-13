İmzalar atıldı! İki dev kargo şirketi birleşme kararı aldı... Ülke genelinde faaliyet gösteren iki kargo şirketi birleşme niyet mektuplarını KAP'a bildirdi. İşte birleşme kararı alan kargo şirketleri...

ensonhaber.com

Pandemi dönemi sonrası önemini iyice artıran kargo ve taşımacılık sektöründe yeni bir dönem başlıyor.

Türkiye'nin önemli iki kargo şirketi aynı çatı altında birleşme kararı aldı. Şirketler birleşme niyet mektuplarını KAP'a bildirdi.

Hukuki ve finansal incelemeyi takiben bağlayıcı sözleşmenin imzalanması ve düzenleyici kurumlardan izinlerin alınması halinde birleşme işlemin 2024 yılının ilk yarısında sonuçlanması planlanıyor.

Sendeo ve Kolay Gelsin birleşiyor

Kargo şirketleri Sendeo ve Kolay Gelsin'in sahipleri iki şirketin eşit ortaklık altında Kolay Gelsin adı altında birleşmesi için niyet mektubu imzaladı.

Aygaz tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre anlaşma Sendeo'nun tamamına sahip Koç Holding ve Aygaz ile Kolay Gelsin markasını bünyesinde barındıran Ekol Ekspres Kargo'nun sahibi Ahmet Musul arasında imzalandı.