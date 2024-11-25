Inditex indirim tarihleri 2024: Zara, Bershka, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius…

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Alışveriş dünyasının en heyecanlı dönemlerinden biri olan Efsane Cuma sezonu, Kasım ayının son haftasıyla birlikte start alıyor.

Zara, Bershka, Pull&Bear gibi milyonlarca kişi tarafından takip edilen popüler markaları bünyesinde barındıran İspanyol moda devi Inditex, bu yıl da büyük indirimler için geri sayıma başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da moda tutkunları, sezonun en gözde parçalarını çok daha uygun fiyatlarla satın almak için hazırlık yapıyor.

Peki, herkesin dört gözle beklediği Inditex indirimleri ne zaman başlayacak?

INDITEX İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Her yıl Kasım ayına damga vuran Black Friday, bu yıl da modaseverler için büyük fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti gibi dünyaca ünlü markaları çatısı altında toplayan Inditex grubunun, 2024 yılındaki büyük indirimlerine 29 Kasım’da başlaması bekleniyor.

Inditex’in Efsane Cuma indirimleri, hem mağazalarda hem de online alışveriş platformlarında geçerli olacak.