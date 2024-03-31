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İngiltere'de dev maç! Manchester City - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere'de dev maç! Manchester City - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Manchester City ile Arsenal kozlarını paylaşacak. İşte dev maçın detayları...