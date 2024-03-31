İngiltere'de dev maç! Manchester City - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne olacak. Manchester City ve Arsenal, şampiyonluk yarışının en kritik maçlarından birinde karşı karşıya geliyor.
Liderlik yarışını yakından ilgilendiren maçta Pep Guardiola ve Mikel Arteta'nın öğrencileri kozlarını paylaşacak.
Dev maç öncesi Arsenal 64 puan ile liderlik koltuğunda yer alırken Manchester City 63 puan ile 3. sırada yer alıyor.
İki takım arasında Premier Lig'in ilk yarısında oynanan maçı Arsenal 1-0 kazanmıştı.
Futbolseverler Manchester City ile Arsenal arasında oynanacak dev maçı yakından takip ediyor.
Peki, Manchester City - Arsenal maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın detayları...
Manchester City - Arsenal maçı ne zaman?
Manchester City - Arsenal maçı 31 Mart Pazar (bugün) günü saat 18:30'da başlayacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 3 kanalından naklen yayınlanacak.