Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilmiyor? 26 Ocak Instagram sorunu

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Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram uygulaması yaşattığı sorunlar ile sık sık gündeme geliyor.
Milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram uygulaması bugün gece saatlerinde yaşanan sorun ile dikkat çekti.
Kullanıcılar Instagram'a girdiklerinde akışın yenilenmediği farketti ve konu hakkında araştırma yapmaya başladı.
Instagram'da meydana gelen sorunun neden kaynaklandığı merak uyandırdı.
Instagram çöktü mü?
Gece saatlerinde uygulamada dünya genelinde bir sıkıntı yaşandı. Instagram konu hakkında bir açıklama yapmazken sorunun ne zaman düzeleceği bilinmiyor.