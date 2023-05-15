Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yarı final!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Yarı final ikinci turunda İtalya derbisi heyecanı yaşanacak.
Inter, Milan'ı kendi sahasında ağırlayacak. Turun ilk maçında Inter, Milan'ı deplasmanda 2-0 galip gelmişti.
Çeyrek final turunda Inter, Benfica’yı toplamda 5-3’lük skorla mağlup etmiş, yarı finale adını yazdırmıştı.
Konuk ekip Milan ise çeyrek final turunda Napoli'yi toplamda 2-1'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen İtalya derbisinin detayları araştırılıyor. Peki Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Inter - Milan maçı ne zaman?
Inter - Milan maçı 16 Mayıs Salı günü (yarın) saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.