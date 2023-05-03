İnternetin başka bir yüzü: Dark Web hakkında bilmeniz gereken gerçekler! İnternette arama motorlarıyla erişilemeyen Dark Web’in nasıl bir yer olduğunu biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için Dark Web hakkında bilmeniz gereken gerçekleri derledik.

Hepimiz aslında internetin sadece bir kısmını kullanıyoruz. Hayatımızdan eksik olmayan internetin bir de farklı bir yönü var.

Google, Yandex, Opera gibi arama motorlarında görünmeyen farklı yollarla erişilebilen internetin gizemli kısmına Dark Web deniliyor.

Dark Web’e gizli IP adresleri kullanılarak erişilebiliyor. Genellikle herhangi bir sansür bulunmadığından kötü amaçlar için de kullanılabiliyor.

Eğer daha önce Dark Web ile tanışmadıysanız bu içerik sonrasında bilgi sahibi olacaksınız. Sizler için Dark Web hakkındaki gerçekleri derledik…

1- Dark Web siteleri “.onion” ile biten özel bir alan adı kullanıyor

Birçok tarayıcı .com, .org, .gov gibi uzantılara sahip olan alan adlarını görüntüleyebilir. Dark Web de özel bir alan adı kullanıyor. Ancak, “.onion” yalnızca TOR gibi belirli tarayıcılar tarafından erişilebilir. Bu sitelerin izlenmesi ve rapor edilmesi daha zordur.

2- Dark Web yasa dışı değildir

Bazı kişiler Dark Web’i kullanmadan önce yasa dışı olup olmadığını düşünüyor. İnternetin diğer yüzüne girince suç işledikleri fikrine kapılırlar. Ancak Dark Web yasa dışı değildir. Yasa dışı içerikler görüntülemediği ve bu içeriklere katılmadığı sürece suç işlemiş sayılmaz.

3- Dark Web’teki çoğu site dolandırıcılık amaçlıdır

Dark Web’de bazı siteler satış yaptığını iddia ediyor. Ancak satın aldığınızda elinize ulaşmadığını göreceksiniz. Şikayetçi olamayacağınızdan ve yakalanmayacaklarını bildiklerinden dolandırıcılar işlerini rahatlıkla yapıyor.

4- FBI Dark Web’e operasyon düzenliyor

Bazı durumlarda Dark Web adreslerine girdiğinizde sayfa yüklenmez ve sitenin ele geçirildiğini ifade eden FBI logosuna sahip bir ekran görüntülenir. Resmi kurumlar sık sık Dark Web sitelerine operasyon düzenler. Ardından kullanıcıları korkutmak için sunucuları açık tutar ve devlet kurumlarının logosunu koyar.