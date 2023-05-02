İnternetin derin suları: Dark Web ve Deep Web arasındaki fark! İnternetin derin sularında Dark Web ve Deep Web tanımları ile karşılaşırsınız. Yüzeysel kullanıcıların akside isteyen herkesin ulaşamadığı Dark Web ve Deep Web merak ediliyor. Peki, bu terimler ne anlama geliyor? Dark Web-Deep Web farkı nedir? Sizler için araştırdık.

Hayatımızı muazzam bir şekilde kolaylaştıran internet, her türlü bilgiyi önümüze serer. Özellikle 21. yüzyılda internet üzerinden ulaşılamayan çok kısıtlı bilgi mevcuttur.

7/24, saniyeler içerisinde, her konuda sorgulama yapabiliriz. Ancak internet kullanıcılarının çoğunluğu "yüzeysel" diyebiliriz. Özellikle "Dark Web" ve "Deep Web" kavramları ile tanışınca, sizler de bu kanıya varabilirsiniz.

Siber dünya ile ilgilenenler bu iki kavramdan haberdardır. Ancak standar bir internet kullanıcısı iseniz, duymamış olabilirsiniz.

İnternet alemi, dipsiz bir kuyu olmasının yanı sıra görünmeyen bir kısma da sahiptir.

Rahatça sörf yapabildiğiniz internetin, bir de öteki tarafı mevcuttur.

Yüzeysel web olarak adlandırılan internet ağının aksine bakıldığında "Dark" ve "Deep" web terimleri dikkat çeker.

Peki, Dark Web ve Deep Web nedir? Dark Web-Deep Web farkı nelerdir? Anlatıyoruz...

Dark Web ve Deep Web nedir?

Google, “internetin, şifrelemeyle olduğu gibi geleneksel arama motorlarından gizlenen ve gösterilmeyen kısmı; dizine eklenmemiş web sitelerinin toplamı” olarak Deep Web’ i tanımlar.

Dark Web, Deep web’in normal arama motorlarından kasıtlı olarak gizlenen bir bölümü veya bölümüdür. Tüm verileri şifrelenmiştir. Erişmek için özel bir yazılıma, yapılandırmalara veya yetkilendirmeye ihtiyacınız vardır.

Dark Web-Deep Web arasındaki fark

Deep Web genellikle şifre korumalı e-posta hesabı, paralı üyelik hizmetleri ve çevrimiçi form ile ulaşılabilen internet sitelerini kapsar.

Büyük şirketlerin, derneklerin ve ticaret organizasyonlarının dahili siteleri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Okul, kolej ve üniversite intranet sistemleri bunu çevrimiçi veri tabanlarına erişmek için kullanır.

Sosyal medya, e-posta, bankacılık ve daha fazlası için bazı bireysel hesaplara erişebilirsiniz.

Yasa dışı faaliyetlerin birçoğu ise Dark Web üzerinden yapılır. Dark Web'teki kullanıcılar kimliklerini gizleyebilir, konumlarını kapatabilir ve isimsiz şekilde veri alışverişinde bulunabilir. Öyle ki, Dark Web'teki faaliyetlerin uyuşturucu kaçakçılığı, ateşli silah ticareti, porno ve kumar gibi durumlar söz konusu olmaktadır.