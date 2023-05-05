İOKBS başvuru formu 2023! MEB Bursluluk Sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvurularına dair detayları araştırılıyor. Binlerce öğrenci "İOKBS başvurusu ve şartları" hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, MEB İOKBS başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur, şartları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı için başvuru detayları merak konusu oldu.

Burs almaya ihtiyacı olan öğrenciler sınav tarihi ve başvurusu için gerekli bilgiler MEB İOKBS 2023 kılavuzunda yer alacak.

Tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 sorunun sorulacağı İOKBS başvuruları başladı mı sorusu gündemde.

2022 yılında İOKBS başvuruları Nisan ayında başlamıştı. Bu kapsamda 2023 İOKBS ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir araştırılıyor. İşte son detaylar..

İOKBS başvurusu nasıl yapılır?

2023 İOKBS başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce yayımlanacaktır.

İOKBS başvuru formu 2023

İOKBS başvuru şartları 2022

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.