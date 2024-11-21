iPhone kullanıcılarına kötü haber: Apple üretimi durdurdu

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Teknoloji dünyasının lider markalarından Apple, bir dönemin vazgeçilmez aksesuarlarından biri olan Lightning 3,5 mm Kulaklık Jakı'nın üretimini sonlandırdı.

Apple'ın resmi internet sitesinde artık satışa sunulmayan bu ürün, kullanıcılar tarafından uzun yıllar iPhone'larındaki kulaklık girişi eksikliğini gidermek için tercih ediliyordu.

Bu aksesuar, 3,5 mm kulaklık girişi bulunmayan iPhone modellerine, kablolu kulaklıklar, hoparlörler ve araç ses sistemleri gibi birçok cihazla bağlantı kurma imkanı sunuyordu.

Ancak, Apple’ın son yıllarda Lightning bağlantı noktasını USB-C ile değiştirme kararı, bu ürünün de sonunu getirmiş gibi görünüyor.

ÜRETİMDEN KALDIRDI

Lightning 3,5 mm Kulaklık Jakı, iPhone 7'den iPhone XS'e kadar birçok modelde uzun yıllar boyunca yaygın şekilde kullanılmıştı.

2023 yılında tanıtılan iPhone 15 ile birlikte Apple, iPhone’larda USB-C bağlantı noktasına geçiş yapma sürecini başlattı.

Bu hamle, Lightning portu kullanılan dönemin sonunu getirirken, eski Lightning dönüştürücünün de yavaşça kullanım dışı kalmasına yol açtı.