IQ testi: 10’ların arasındaki 70’i gören Arşimet’le yarışıyor...

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Yüzyıllardır insan algısını büyüleyen optik illüzyonlar, beynimizin gördüklerini nasıl işlediğine dair çarpıcı ipuçları sunuyor.

Renkler, desenler ve şekillerin yarattığı bu görsel bulmacalar, beynin boşlukları nasıl doldurduğunu ve neyi “gerçek” olarak algıladığını test ediyor.

Bugün karşınızda, bu gelenekten ilham alan ve dikkat sınırlarınızı zorlayacak bir illüzyon bulmacası var.

Aynı sayılardan oluşan dizide gizlenen tek sayıyı fark edebilir misiniz?

Yukarıdaki görselde onlarca “10” sayısının yer aldığı bir ızgara görülüyor.

Ancak aralarından biri farklı. 70 sayısını 9 saniyede bulmanız isteniyor.

Bulan okuyucularımızı tebrik ederiz.

Eğer bulamadıysanız endişelenmeyin, işte bulmacanın cevabı: