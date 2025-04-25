IQ Testi: 24 Sayısını Görebiliyorsanız Dahi Seviyesindesiniz...

Yağmur Uçar

Optik illüzyonlar sadece zaman kaybı değildir. Beyin güçlendiricileridir. Görünüşte basit bir görüntüye baktığınızda ve gizli bir nesne veya desen bulmaya çalıştığınızda, beyniniz sahne arkasında çok çalışmaktadır.

Oksipital lobunuz gözlerinizin gördüklerini işler. Prefrontal korteksiniz olasılıkları değerlendirir ve dikkat dağıtıcı şeyleri filtreler.

Peki parietal lobunuz ? Dikkat, odaklanma ve mekansal muhakeme konusunda yardımcı olur.

İşte bu yüzden bu tür illüzyonlar görsel IQ testlerinde ve beyin eğitimi programlarında sıklıkla kullanılır; hem algınızı hem de bilişsel yetinizi zorlarlar.

Bunları hızlı bir şekilde çözebilmek, keskin bir görsel IQ , hızlı bilgi işleme ve ayrıntılara mükemmel dikkat gösterme becerisi anlamına gelir; bunların hepsi yüksek zekanın belirtileridir .

Bunların arasında yalnızca bir tane doğru sayı var: 24 ve onu bulmak için 5 saniyeniz var .

Bu sadece bir görme testi değil; IQ'nuzu ve örüntü tanıma yeteneğinizi de zorlayan bir sınav

Eğer hızlı buluyorsanız görsel zekanız ortalamanın çok üstünde demektir.

Hala mı arıyorsunuz? Dikkatli olun! Bu illüzyon en iyileri bile kandırmak için yapılmış!

Bulabildiniz mi? Eğer bulamadıysanız, işte cevap!