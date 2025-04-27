IQ Testi: En güvenli çıkış kapısı hangisi? Dahiler hemen çözecek...

Yağmur Uçar

Resim bulmaca biçimindeki IQ testleri internetteki en popüler zeka oyunları türlerinden biridir. Bu zeka oyunları zekanızı ve eleştirel düşünme becerilerinizi test eder.

Bugünün IQ testinde, okuyucuların önündeki zorluk 7 saniyede en güvenli çıkış kapısını belirlemektir.

Sadece en keskin zekalar bu bulmaca zorluğunu çözebilir. Yüksek bir IQ'nuz var mı? Hemen deneyin ve öğrenin!

Kaynak: Bright Side

Yukarıda paylaşılan görsel, evde mahsur kalmış bir adamı tasvir ediyor ve önünde üç çıkış var. Kapıların her biri potansiyel bir tehlike barındırıyor ve en güvenli kapıyı akıllıca seçmek zorunda.

İlk kapının pencereleri ve zemini büyüteçlerle kaplıdır ve güneş ışığını yüksek yoğunlukta yansıtır. İkinci kapı zehirli gaz içerir ve üçüncü kapının arkasında aç bir aslan vardır.

Şimdi, kaçmak için hangi kapının en güvenli olacağını belirlemeniz gerekiyor.

Bu zekanızı test edecek zorlu bir meydan okumadır.

En güvenli kapıyı belirlemek için 7 saniyeniz olduğunu lütfen unutmayın.

Düşünme şapkanızı takın ve bu heyecan verici beyin bulmacasını çözmeyi başarıp başaramayacağınızı görün.

Resme dikkatlice bakın ve tüm olası seçenekleri inceleyin.

Üç…

İki….

Bir…

Ve…

Zaman doldu.

Çıkış için en güvenli kapıyı tespit edebildiniz mi?

İşte çözümü:

Kaçış için en güvenli kapı birincisidir ve bunun sebebi odanın camdan yapılmış olması ve güneş ışığının yüksek yoğunlukta yansıması nedeniyle hemen girilirse yanabilmesidir. Eğer geceyi beklerse ışık onu yakacak kadar güçlü olmayacaktır.