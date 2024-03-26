IQ Testi: Gizli O harfini 6 saniyede bulun, dahiliğinizden şüphe yok... O harfi, D'nin satır ve sütunlarında bir yerde gizli. Gizli O'yu bulmak için 6 saniyeniz var. Bulabilecek misiniz?

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Hemen görünenin ötesini görme kapasitemizi sınayan optik yanılsamalar, insanları uzun süredir büyülemiş ve şaşırtmıştır.

Bu akıllara durgunluk veren görseller, gerçeklik görüşümüze meydan okuyor ve beynin boşlukları doldurma ve eksik bilgilere dayalı varsayımlar oluşturma eğilimini vurguluyor.

Gözlem becerilerinizin ne kadar keskin olduğunu bilmek ister misiniz? Başlayalım.

Yukarıdaki resimde D harfinin 8 satır ve 14 sütuna dağılmış hali gösterilmektedir. D'lerin arasında O harfi de gizlidir. Belirtilen sürede O harfini bulabilir misiniz?

Keskin beyinlere sahip insanlar görüntüdeki gizli O'yu kolaylıkla bulabilirler.

O halde gelin gözlem becerilerinizi test edelim. Hazır mısın?

Artık süreniz başlıyor.

Kaçınız resimdeki O harfini başarıyla gördü?

Eğer O'yu 7 saniye içinde tespit edebildiyseniz, keskin gözlü bir bireysiniz demektir. Çözümü görmek için aşağı kaydırın.

Optik İllüzyon Çözümü