IQ’nuz kanınızda gizli! Bu kan grubunu taşıyan adeta dahi çıkıyor Bilim dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşandı! Japon bilim insanları, IQ seviyelerine göre kan gruplarını sınıflandırdı. En zeki kan grubu belli oldu. Peki sizin kan grubunuz hangisi?

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Yaralanmalar, ameliyatlar derken hepimiz bir şekilde kan gruplarımızla tanıştık.

Ancak Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, kan gruplarının sadece sağlığımızla değil, aynı zamanda kişiliğimiz ve zeka seviyemizle de ilgili olabileceğini gösteriyor.

Japon bilim insanları, kan gruplarına göre karakter özelliklerinde ve IQ seviyelerinde anlamlı farklılıklar olduğunu tespit etti.

Kan grupları üzerine yapılan araştırmalar, bazı kan gruplarının hastalıklara karşı daha savunmasız olabileceğini ortaya koyarken, Japonlar arasında yaygın olan Ketsueki-gata teorisi, bu farklılıkları kişilik özellikleriyle de ilişkilendiriyor.

İşte kan gruplarının kişilik özellikleri…

A KAN GRUBU

A tipi kana sahip insanlar, yaratıcılık, zekilik ve işbirliği yapma gibi olumlu özelliklerle öne çıkarılırken, inatçılık ve gerginlik gibi olumsuz özelliklerle de ilişkilendiriliyorlar. Bu kan grubuna sahip bireylerin, Japonya'da diğer kan gruplarından daha yaygın olduğu belirtiliyor.

B KAN GRUBU

B tipi kana sahip olanlar ise güçlü, tutkulu, empatik ve kararlı olarak nitelendirilirken, bencillik ve düzensiz davranışlarla da ilişkilendiriliyorlar. Özellikle A tipi kana sahip bireylerle çatışma yaşadıkları ifade ediliyor.

AB KAN GRUBU

AB tipi kana sahip olanlar ise akılcılık ve uyum sağlama yeteneği gibi güçlü yönlerle tanımlanırken, kararsızlık, eleştirellik ve unutkanlık gibi zayıf yönlerle de ilişkilendiriliyorlar. Nadir bir kan grubu olmaları nedeniyle Japonya'da bu kan grubuna sahip olan bireyler genellikle takdir ediliyor.

0 KAN GRUBU

Son olarak, 0 tipi kan grubuna sahip insanlar güven, kararlılık, dayanıklılık ve sezgi gibi özelliklerle öne çıkarılırken, bencil ve dengesiz olabilecekleri düşünülüyor. Özellikle A tipi kana sahip bireylere bencil göründükleri ifade ediliyor.