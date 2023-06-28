İsmail Kartal kimdir, nereli ve kaç yaşında? İsmail Kartal Fenerbahçe ile anlaştı mı? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen İsmail Kartal'ın kariyeri merak uyandırdı. İşte İsmail Kartal'ın merak edilenleri..

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen isimlerin başında yer alan İsmail Kartal hakkında aramalar hız kazandı.

Başarılı teknik adamın kariyeri merak uyandırdı. İsmail Kartal'ın hangi takımlarda görev aldığı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Son olarak 2022 yılında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal'ın yeniden takımın başına geçmesi bekleniyor.

Peki, kimdir İsmail Kartal? İşte merak edilen kariyeri..

İsmail Kartal kimdir?

İsmail Kartal 25 Mayıs 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Sarıyer'de başlayan İsmail Kartal daha sonra Gaziantepspor'a transfer oldu.

İki yıl boyunca Gaziantepspor'da oynadıktan sonra, 1983-1993 yılları arasında top koşturduğu Fenerbahçe'de 235 maça çıktı ve 9'u penaltıdan olmak üzere toplam 15 gol kaydetti.

1993-1994 sezonunda Denizlispor'da 32 maçta 12 gol atan İsmail Kartal futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşadı. İsmail Kartal 1994-1995 sezonda Adanaspor'da oynadıktan sonra futbolculuk kariyerini noktaladı.

1996-1997 ve 1997-1999 sezonlarında Fenerbahçe'nin altyapı takımını çalıştıran İsmail Kartal ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor'u çalıştırarak yaptı.

Daha sonra Sivasspor'un başına geçen İsmail Kartal ve takımını 1. Lig şampiyonu yaparak tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkarmayı başardı.

İsmail Kartal, 2006-2007 sezonunda Mardinspor'un başında başlamış, sezon ortasında görevinden ayrılarak Malatyaspor'un başına geçmiştir.

2007-2008 sezonunun 18.haftasında ardından sonra Orduspor'un başına geçen İsmail Kartal 2008-2009 sezonunda Konya Şekerspor takımını çalıştırdı.

2010-2014 yılları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yapan Kartal, 2014-2015 sezonunun başında Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirildi.

11 Ekim 2015 tarihinde Süper Lig takımlarından Eskişehirspor ile anlaşan İsmail Kartal 12 Kasım 2015 tarihinde Eskişehirspor'daki görevinden istifa etti.

Eskişehirspor'un ardından sırasıyla Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Erzurumspor'u çalıştıran İsmail Kartal 2022 yılında yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu.

O sezonun sonunda sarı laciverli takımdan ayrılan İsmail Kartal'ın önümüzdeki sezon Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturması bekleniyor.