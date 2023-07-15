İsmail Kartal transferi açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı Rodrigo Becao kimdir, nereli ve kaç yaşında? İsmail Kartal Brezilyalı defans oyuncusu Rodrigo Becao ile anlaştıklarını açıkladı. Peki, kimdir Rodrigo Becao? İşte kariyeri..

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Brezilyalı defans oyuncusu Rodrigo Becao ile anlaştıklarını duyurdu.

Neftçi Bakü ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklama yapan İsmail Kartal "Livakovic'in durumu daha belirsizliğini korumakta. Rodrigo Becao'nun transferi bitti, gerçekleşti." ifadelerine yer verdi.

İsmail Kartal'ın açıklamasının ardından futbolseverler Rodrigo Becao hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Rodrigo Becao'nun kariyeri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 27 yaşındaki Brezilyalı stoperin kariyerini sizler için derledik.

İşte Rodrigo Becao'nun merak edilenleri..

Rodrigo Becao kimdir?

Tam adı Rodrigo Nascimento França olan Rodrigo Becao 19 Ocak 1996 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.

Futbola 2009 yılında Bahia altyapısında başlayan Rodrigo Becao 2015 yılında profesyonel kariyerine adım attı.

Becao ilk profesyonel maçına Bahia'nın 28 Kasım 2015'te oynadığı Atletico Goianiense maçında forma giyerek çıktı.

Rodrigo Becao 2018-2019 sezonunda Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralık olarak transfer oldu. CSKA formasıyla 36 maçta forma giyen Rodrigo Becao 6 Temmuz 2019'da İtalya Serie A takımlarından Udinese'ye transfer oldu.

4 sezondur Udinese forması giyen Rodrigo Becao toplam 129 maçta forma giydi. Becao bu maçlarda 6 gol 3 asistlik katkı sağladı.

2023/2024 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.