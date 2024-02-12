İsmail Kartal'ın 'Arap İsmail' lakabı bakın nereden geliyormuş

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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hakkında merak edilen bir gerçek sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor.
Futbolculuk yaptığı dönemde lakabı 'Arap İsmail' olan İsmail Kartal'a neden böyle hitap edildiği futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Başarılı teknik adam daha önce katıldığı bir programda 'Arap İsmail' lakabının hikayesini anlatmıştı.
Peki, İsmail Kartal'ın 'Arap İsmail' lakabı nereden geliyormuş? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
İsmail Kartal katıldığı programda sunucunun bu konuyu gündeme getirmesi üzerine 'Arap İsmail' lakabının hikayesini kısa bir cümleyle açıklamıştı.
İsmail Kartal açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı;
"Araplıkla bir ilgim yok. Ailemde de yok. Esmerliğimden dolayı, çocukluktan kalan bir lakap."