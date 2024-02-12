Haberler



Bilgi



İsmail Kartal'ın 'Arap İsmail' lakabı bakın nereden geliyormuş

İsmail Kartal'ın 'Arap İsmail' lakabı bakın nereden geliyormuş Futbolculuk yaptığı dönemde lakabı 'Arap İsmail' olan İsmail Kartal'ın neden bu lakabı aldığı merak ediliyor. Peki, İsmail Kartal'ın lakabı neden 'Arap İsmail'? İşte yanıtı...