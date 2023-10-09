İsrail ne zaman, kaç yılında kuruldu? İsrail Devleti'ni kim kurdu? İsrail tarihine dair bilgileri, Filistin ile muharebesi sonrası daha da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Diğer devletlere göre yaşı daha küçük olan İsrail'in ne zaman ve kim tarafından kurulduğu merak ediliyor. İşte İsrail tarihine kısa bir bakış...

ensonhaber.com Dünya siyasetinin gündeminden düşmeyen İsrail, tarihi açısından da merakları uyandırdı. Filistin ile savaşa giren İsrail, yıllardır saldırılarla gündeme geliyor. Kaosun hakim olduğu bölgede tansiyon gittikçe artıyor. Arap ülkeleri ile İsrail arasında 1948'de yaşanan savaş Filistin'in işgaline engel olamazken, İsrail'in kurulduğu günden bu yana Filistinlilerin acıları dinmiyor. Dünyanın gözü bölgeye çevrilirken, İsrail'e dair bilgiler de araştırma konusu oldu. İsrail'in ne zaman ve kim tarafından kurulduğu ve kuruluş detayları sorgulanıyor. İsrail'in kökeni ve nasıl kurulduğuna ilişkin arama motorlarına sorular yöneltiliyor. Peki, İsrail ne zaman devlet oldu? İsrail Devleti'ni kim kurdu? İşte merak edilenler... İsrail kuruluş tarihi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 29 Kasım 1947'de Filistin'in, Yahudi ve Filistin devleti olarak bölünmesini öngören karar onaylandı. Karara başta Filistinliler olmak üzere Arap ülkeleri karşı çıkarken, siyonistler ise kararı memnuniyetle karşıladı. Bölünme kararının ertesi günü siyonistler tarafından kurulan Haganah adlı silahlı çete tarzı örgüt, Yahudilerin ikamet etmesi için hazırlanan bölgeleri ele geçirdi. İsrail Devleti 14 Mayıs 1948'de kuruldu. İsrail Devleti'ni kim kurdu? Filistin'de İngilizlerin manda yönetimi sona erer ermez silahlı örgütler, 14 Mayıs 1948'de David Ben Gurion tarafından İsrail devletinin kurulduğunu duyurdu. İsrail devleti Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Kur'an'da iki yerde geçen (Âl-i İmrân 3/93; Meryem 19/58) ve Hz. Ya'kūb'un ikinci adı veya lakabı olan İsrâîl'den dolayı, onun soyundan gelenlere Tevrat'ta Beney Yisrael, Kur'an'da Benû/Benî İsrâîl (İsrâiloğulları) denilmektedir.