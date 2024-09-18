İsrail’in saldırısı sonrası merak edildi: Çağrı cihazı nedir, ne işe yarar? İsrail’in Lübnan’daki Pager isimli çağrı cihazlarına yönelik düzenlediği siber saldırı, büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından, çağrı cihazlarının ne olduğu ve ne işe yaradığı hakkında bilgi arayışına girildi. Peki, çağrı cihazı nedir ve ne işe yarar?

Haber Merkezi

İsrail’in taşınabilir çağrı cihazlarını hedef alan saldırısında, Lübnan’da çok sayıda sivil yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlamalar sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bu olayın ardından çağrı cihazları halkın gündeminde yer aldı.

Cep telefonlarının yaygınlaşmasından önce, 90’lı yıllarda büyük ilgi gören çağrı cihazları, günümüzde de doktorlar ve hemşireler tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Peki bu cihazlar ne işe yarıyor?

ÇAĞRI CİHAZI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çağrı cihazı, kablosuz telekomünikasyon cihazları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu cihazlar, alfanümerik veya sesli mesajları alıp görüntüleyebilir ve mesajlar çağrı ağı aracılığıyla iletilir.

Çağrı cihazına mesaj göndermek için operatörün telefonuna yönelmek, abonenin numarasını veya adını belirtmek ve mesajı dikte etmek gerekmektedir.

Çağrı cihazlarının tarihi 1949 yılına dayanır; ilk telefon çağrı sisteminin patenti Alfred J. Gross tarafından alındı. Ancak dünyada ilk çağrı cihazı, Motorola tarafından 1956'da piyasaya sürüldü.

Başlangıçta hastane personeli ve yöneticiler tarafından benimsenen çağrı cihazları, zamanla her zaman ulaşılabilir olmayı isteyen bireylerin de ilgisini çekti.

Bu cihazlar, günümüzde de çeşitli sektörlerde, özellikle sağlık alanında, etkin bir iletişim aracı olarak kullanılmaya devam ediyor.