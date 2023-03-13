İSTANBUL ALARM VERİYOR! İstanbul barajları yüzde kaç dolu? 13 Mart 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..

İstanbul'da barajların doluluk oranları son günlerde sık sık gündeme geliyor. Bilindiği üzere yağış olmaması sebebiyle barajlarda doluluk oranı düşmeye başladı.
İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının yüzde 35 civarlarında seyrediyor.
Özellikle bazı barajlardaki doluluk oranının yüzde 10'un altına düşmesi vatandaşları tedirgin ediyor.
Uzmanlar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve yağışların azlığı sebebiyle kuraklık olabileceği alarmı veriyor.
Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 13 Mart 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..
Barajların doluluk oranları
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları şu şekilde;
- Ömerli : %52.34
- Darlık : %40.88
- Elmalı : %33.08
- Sazlıdere : %32.95
- Terkos : %31.38
- Büyükçekmece : % 30.61
- Istrancalar : %24.1
- Alibeyköy : %10.57
- Pabuçdere : %7.43
- Kazandere : %7.35