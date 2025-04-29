İstanbul Ansiklopedisi 2. sezon var mı, ne zaman? 9. bölüm tarihi..

Yağmur Uçar

Netflix'in yeni Türk dizisi "İstanbul Ansiklopedisi" 17 Nisan 2025'te platformdaki yerini aldı.

Canan Ergüder ve Helin Kandemir'in başrolü üstlendiği dizi, 8 bölüm olarak yayınlandı.

Tüm bölümleri aynı gün yayınlanan dizinin 2. sezon çıkış tarihi merak konusu oldu.

Dizi severler, "9. bölüm yayınlanacak mı? İstanbul Ansiklopedisi 2. sezon ne zaman çıkacak? sorusuna yanıta aramaya başladı.

İstanbul Ansiklopedisi'nde Farklı kuşak ve kültürlerden karakterlerin bir araya geldiği İstanbul Ansiklopedisi'nde Nesrin ile Zehra’nın hikayesi anlatılıyor.

Peki; 2. sezon var mı, yayınlanacak mı? İşte konusu, oyuncu kadrosu ve bilgiler...

İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ DİZİ KONUSU

İstanbul Ansiklopedisi, farklı kuşak ve kültürden gelen, yaşama karşı arzuları, gizli sırları, yalanları olan, farklı zıt karakterlerin bir araya geldiği bir hikayeyi konu alıyor.

Nesrin ile Zehra’nın hikayesini konu ediyor. Öğrenci olan Zehra İstanbul’a gelerek, annesinin uzun zamandır görüşmediği en yakın arkadaşı Nesrin’in yanında kalmaya başlar.

İki kadının kültürel yapılarındaki farklılıklar aralarında oluşan anlaşmazlıkları çözmeye çalışırken zorlanacaklar.

OYUNCU KADROSU

Canan Ergüder – Nesrin

Helin Kandemir – Zehra

Tolga Tekin – Serdar

Kaan Miraç Sezen – Harun

Müjde Ar – Anne

Nezaket Erden – Emel

Virgile Mangiavillano

İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ 2. SEZON

İstanbul Ansiklopedisi dizisinin 1. sezonda toplam 8 bölümden oluşması bekleniyor. Dolayısıyla 9. bölümün ekranlara gelmesi beklenmiyor.