İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2024: İstanbul Belediye Başkanı kim oldu? İşte oranlar

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Bugün Türkiye için önemli bir gün!
Türkiye Yerel Seçimleri için belirlenen 5 yıllık periyodun sonunda, seçmenler bugün sandık başına gitti.
Yaklaşık 61 milyon seçmen, büyükşehirlerden ilçelere ve beldelere kadar, yeni belediye başkanlarını belirlemek için oy kullandı.
Yayın yasağının kalkmasıyla birlikte, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki seçim sonuçları merakla bekleniyor.
Peki İstanbul’da kim önce? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Hangi parti? İşte seçim sonuçları…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerel seçim sonuçları
Yayın yasağı sona erdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.