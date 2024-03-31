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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2024: İstanbul Belediye Başkanı kim oldu? İşte oranlar

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2024: İstanbul Belediye Başkanı kim oldu? İşte oranlar Bugün 81 ile yaklaşık 61 milyon seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına geçti. Oyların tamamlanmasının ardından gözler seçim sonuçlarına çevrildi. İstanbul’da kim önde? İstanbul Belediye Başkanı kim oldu? İşte seçim sonuçları ve oy oranları…