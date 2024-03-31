Haberler



Bilgi



İstanbul yerel seçim 2024: İlçe ilçe kazanan isimler...

İstanbul yerel seçim 2024: İlçe ilçe kazanan isimler... Önümüzdeki 5 yıl boyunca İstanbul'un ilçelerinde görev yapacak olan belediye başkanları, bu akşam belli oluyor. İstanbullular, hangi ilçede kim kazandı merak ediyor. İşte 39 ilçede kazanan isimler...