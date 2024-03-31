İstanbul yerel seçim 2024: İlçe ilçe kazanan isimler...

31 Mart Pazar günü sandıkta tercihini yapan vatandaşlar, yerel yöneticilerini seçti.
17.00 itibarıyla sona eren oy verme işlemi akabinde sandıklarda oy sayımı başladı.
Açılan sandıklar, 81 ilde ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Megakent İstanbul yerel seçim sonuçları 2024 milyonlar tarafından bekleniyor.
İstanbul'un 39 ilçesinde seçilecek olan belediye başkanları ve İBB Başkanı kim olacak sorusu, İstanbulluların gündeminde.
İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçenin belediye başkanları...
İlçe İlçe İstanbul Belediye Başkanları 2024
YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından açılan sandıklar ve öndeki adaylar netleşecek.
Sandıkları yüzde 100'ü açılması halinde ilçe başkanları haberimizde yer alacaktır.
ADALAR İLÇESİ:
ARNAVUTKÖY İLÇESİ:
ATAŞEHİR İLÇESİ:
AVCILAR İLÇESİ:
BAĞCILAR İLÇESİ:
BAHÇELİEVLER İLÇESİ:
BAKIRKÖY İLÇESİ:
BAŞAKŞEHİR İLÇESİ:
BAYRAMPAŞA İLÇESİ:
BEŞİKTAŞ İLÇESİ:
BEYKOZ İLÇESİ:
BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ:
BEYOĞLU İLÇESİ:
BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ:
ÇATALCA İLÇESİ:
ÇEKMEKÖY İLÇESİ:
ESENLER İLÇESİ:
ESENYURT İLÇESİ:
EYÜP İLÇESİ:
FATİH İLÇESİ:
GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ:
GÜNGÖREN İLÇESİ:
KADIKÖY İLÇESİ:
KÂĞITHANE İLÇESİ:
KARTAL İLÇESİ:
KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ:
MALTEPE İLÇESİ:
PENDİK İLÇESİ:
SANCAKTEPE İLÇESİ:
SARIYER İLÇESİ:
SİLİVRİ İLÇESİ:
SULTANBEYLİ İLÇESİ:
SULTANGAZİ İLÇESİ:
ŞİLE İLÇESİ:
ŞİŞLİ İLÇESİ:
TUZLA İLÇESİ:
ÜMRANİYE İLÇESİ:
ÜSKÜDAR İLÇESİ:
ZEYTİNBURNU İLÇESİ: