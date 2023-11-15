İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu? 15 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları 15 Kasım itibariyle İstanbul'da bulunan barajlardaki su miktarı %17.28'e ulaştı. İstanbul'da bulunan barajlardaki doluluk oranı son 4 günde %1.1'lik artış gösterdi..

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İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde herkes tarafından merakla takip ediliyor.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle %17.28 olduğu açıklandı.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşıyor.

İstanbul'da dün %17.08 olan baraj doluluk oranı bugün itibariyle %17.28'e yükseldi. Son 4 günde baraj doluluk oranında %1.1 artış yaşandı.

Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 15 Kasım 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..

Barajların doluluk oranları

15 Kasım 2023 Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Ömerli : % 35.73

- Darlık : % 27.14

- Elmalı : % 20.1

- Istrancalar : % 19.69

- Alibeyköy : % 18.45

- Terkos : % 8.74

- Kazandere : % 6.54

- Büyükçekmece : % 5.15

- Sazlıdere : % 3.31

- Pabuçdere : % 2.53