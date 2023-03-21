İstanbul'da sahur ve iftar saat kaçta? 2023 DİYANET İSTANBUL SAHUR VAKİTLERİ VE RAMAZAN İMSAKİYESİ 23 Mart günü Ramazan'ın ilk gününde oruç tutacak vatandaşlar tarafından İstanbul sahur vakitleri sorgulanmaya başlandı. İstanbullular tarafından Ramazan ayı imsakiyesi araştırılıyor. 23 Mart günü ilk sahur ve ilk iftar gerçekleşecek. Peki İstanbul'da sahur ve iftar saat kaçta?

23 Mart 2023 Perşembe gününde Ramazan'ın ilk orucu tutulacak. Vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan imsakiye listesini sorgulamaya başladı. Diyanet'in yayımlamış olduğu bilgilere göre Ramazan ayı bu sene toplamda 29 gün sürmüş olacak. İlk oruç ise perşembe günü tutulmaya başlanmış olacak. İşte İstanbul sahur vakitleri...

2023 İstanbul sahur vakitleri

İstanbullu vatandaşlar tarafından İstanbul sahur ve iftar vakitleri merak edilmeye başlandı. Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 Perşembe günü idrak edilirken, 23 Mart günü İstanbul imsak vakti saat 05:31 olarak duyurulmuştur.

Diğer günlerin imsak vakti saatleri ise şu şekildedir:

24 Mart İstanbul sahur saati: 05:29

25 Mart İstanbul sahur saati: 05:27

26 Mart İstanbul sahur saati: 05:25

27 Mart İstanbul sahur saati: 05:24

28 Mart İstanbul sahur saati: 05:22

2023 İstanbul'da iftar saatleri

İstanbul'da iftar saati 23 Mart 2023 Perşembe günü ve saat 19:25 olarak bilinmektedir.

23 Mart'ı takip eden diğer günler ise iftar vakitleri şöyledir:

24 Mart İstanbul iftar saati: 19:26

25 Mart İstanbul iftar saati: 19:27

26 Mart İstanbul iftar saati: 19:28

27 Mart İstanbul iftar saati: 19:30

28 Mart İstanbul iftar saati: 19:31

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